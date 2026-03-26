26 марта 2026 в 17:12

В Москве заочно арестовали бывшего журналиста «Коммерсанта»

Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, заявили ТАСС в пресс-службе суда. Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в деятельности нежелательной организации.

Соловьев В. В. заочно арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ, — отметил собеседник агентства.

Согласно базе данных МВД России, Соловьев объявлен в розыск. Он был журналистом «Коммерсанта» с 2020 по 2024 год. В настоящее время проживает за пределами РФ.

Ранее журналистку Валерию Кичигину приговорили к 10 годам заключения в колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Таганский районный суд рассмотрел уголовное дело в обычном порядке в отсутствие подсудимой, которая объявлена в розыск.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в условиях военного времени, когда проводится специальная операция, российским СМИ нужно проявлять самоцензуру. При этом он добавил, что этот период рано или поздно завершится.

«Очень уважаемые люди»: в России заметили спрос на стационарные телефоны
В «Газпром нефти» нашли способ не допустить «вымывания» бензина из России
Полянский указал на негативные последствия милитаризации Европы
В США призвали возобновить ядерные испытания
Полянский объяснил роль Украины в милитаризации Европы
Экс-главу новосибирской Росгвардии арестовали за превышение полномочий
Дипломат раскрыл, почему ЕС рвутся к участию в переговорах по Украине
Пропавшая в Ленобласти школьница нашлась в наркопритоне
В Кремле выдвинули одно требование по Ближнему Востоку
США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии
Названа средняя цена нового отечественного автомобиля
Поддержка Вашингтоном Орбана очертила новую линию раскола в НАТО
Иран пронзил «жизненно важные» центры Израиля
В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом
В посольстве России объяснили важность визита депутатов Госдумы в США
Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме
Потанин сравнил экономику России с деревом
В МИД Египта объяснили свою роль в урегулировании на Ближнем Востоке
«Самая большая ошибка»: США предупредили об опасности наступления на Иран
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

