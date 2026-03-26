В Москве заочно арестовали бывшего журналиста «Коммерсанта»

Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, заявили ТАСС в пресс-службе суда. Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в деятельности нежелательной организации.

Соловьев В. В. заочно арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ, — отметил собеседник агентства.

Согласно базе данных МВД России, Соловьев объявлен в розыск. Он был журналистом «Коммерсанта» с 2020 по 2024 год. В настоящее время проживает за пределами РФ.

Ранее журналистку Валерию Кичигину приговорили к 10 годам заключения в колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Таганский районный суд рассмотрел уголовное дело в обычном порядке в отсутствие подсудимой, которая объявлена в розыск.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в условиях военного времени, когда проводится специальная операция, российским СМИ нужно проявлять самоцензуру. При этом он добавил, что этот период рано или поздно завершится.