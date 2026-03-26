Три бойца ВСУ пополнили список террористов Росфинмониторинга Трех бойцов ВСУ внесли в список террористов за вторжение в Курскую область

Троих украинских военнослужащих, вторгшихся на территорию Курской области, внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Список пополнили Владислав Горкун, Артем Демченко и Денис Денисенко.

Перечень террористов и экстремистов (включенные): Горкун Владислав Юрьевич, Демченко Артем Александрович, Денисенко Денис Сергеевич, — гласит список.

Их уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за теракты. В частности, бойцы ВСУ запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации и неоднократно стреляли на поражение по российским военным и мирному населению.

Ранее шпиона Вооруженных сил Украины внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Из-за его действий в 2023 году погибли трое российских военнослужащих, а в сентябре Запорожский областной суд приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее в Пензе возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте против местного жителя, который поджег три станции радиосвязи. Следствие выяснило, что в начале марта этого года молодой человек вступил в переписку с анонимным заказчиком через мессенджер. Неизвестный предложил ему заработать деньги, выводя из строя системы связи.