В конгрессе открестились от операции в одной стране Спикер Джонсон: США не собираются проводить наземную операцию в Иране

Вашингтон не намерен проводить наземную военную операцию в Иране, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон журналу Newsweek. По его словам, наращивание военного присутствия и наземная операция — это разные вещи.

У нас нет там наземных войск. Я не думаю, что есть такое стремление, — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что американская администрация рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране. В одном из них предусмотрено размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

До этого сообщалось, что более 4500 моряков и морских пехотинцев США отправились на Ближний Восток, передает Пентагон. Амфибийная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer вышла из Сан-Диего 18 марта.

Также стало известно, что еще три военных корабля Соединенных Штатов покинули порт Сан-Диего и направились на Ближний Восток. Речь идет об авианосце USS Boxer, а также о десантных кораблях USS Portland и USS Comstock.