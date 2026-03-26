26 марта 2026 в 18:07

В конгрессе открестились от операции в одной стране

Спикер Джонсон: США не собираются проводить наземную операцию в Иране

Вашингтон не намерен проводить наземную военную операцию в Иране, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон журналу Newsweek. По его словам, наращивание военного присутствия и наземная операция — это разные вещи.

У нас нет там наземных войск. Я не думаю, что есть такое стремление, — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что американская администрация рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране. В одном из них предусмотрено размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

До этого сообщалось, что более 4500 моряков и морских пехотинцев США отправились на Ближний Восток, передает Пентагон. Амфибийная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer вышла из Сан-Диего 18 марта.

Также стало известно, что еще три военных корабля Соединенных Штатов покинули порт Сан-Диего и направились на Ближний Восток. Речь идет об авианосце USS Boxer, а также о десантных кораблях USS Portland и USS Comstock.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

