20 марта 2026 в 11:09

США направили на Ближний Восток авианосец и десантные корабли

Авианосец USS Boxer ВМС США Фото: Mcs Trace Gorsuch/U.S. Navy/Global Look Press
Еще три военных корабля Соединенных Штатов покинули порт Сан-Диего и направились в направлении Ближнего Востока, сообщает The Jerusalem Post. По данным источников, речь идет об авианосце USS Boxer, а также о десантных кораблях USS Portland и USS Comstock. В общей сложности судна вмещают около 2,5 тыс. морских пехотинцев. Кроме того, они способны перевозить порядка 4 тыс. человек обслуживающего персонала.

Военные ускоряют переброску личного состава и техники морской пехоты на Ближний Восток, включая развертывание кораблей, — говорится в публикации.

Ранее военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», корабль направлялся обратно в США.

Позже стало известно, что Abraham Lincoln (CVN-72), получивший повреждения, находится у побережья Омана в Аравийском море. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford (CVN-78) — перенаправили в Красное море.

