Раскрыты варианты США для проведения наземной операции в Иране

Американская администрация рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране, сообщил телеканал NBC News. Журналисты уточнили, что в одном из них предусмотрено размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Есть другие варианты, сказано в материале, например, операция по изъятию высокообогащенного урана или захват нефтяных объектов исламской республики. Согласно источникам телеканала, ни один из вариантов не предусматривает крупномасштабного развертывания войск, как это было в Афганистане и Ираке.

Ранее телеканал CNN передавал, что Соединенные Штаты недооценили эффективность иранских беспилотников и оказались не готовы к реальному масштабу угрозы. Армия предпринимает максимальные усилия и действует в ускоренном режиме для наращивания закупок и внедрения инноваций в сфере борьбы с беспилотниками.

Позже Корпус стражей Исламской революции объявил, что Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников. В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.

