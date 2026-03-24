Суд вынес приговор журналистке за фейки о российской армии Журналистку Кичигину заочно приговорили к 10 годам колонии за фейки о ВС России

Журналистка Валерия Кичигина приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о ВС РФ, сообщает столичная прокуратура. Уголовное дело рассматривалось Таганским районным судом в общем порядке в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.

Помимо основного наказания, судебным решением 29-летняя журналистка лишена права заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на пять лет. В ходе следствия было установлено, что в апреле 2022 года осужденная разместила на своих страницах в соцсетях ссылку на публикацию, содержащую недостоверные сведения о действиях российских военных в ходе СВО.

Ранее суд заочно назначил 7,5 года колонии журналистке телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Валерии Ратниковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за распространение фейков об армии России. По версии следствия, обвиняемая публиковала в мессенджере материалы с недостоверными сведениями о действиях ВС РФ против украинских мирных жителей. Ратникову объявили в розыск.