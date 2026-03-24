Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 10:45

Журналистка «Дождя» получила срок за фейки

Суд Москвы заочно приговорил журналистку «Дождя» Ратникову к 7,5 года колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд заочно назначил 7,5 года колонии журналистке телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Валерии Ратниковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за распространение фейков об армии России, передает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемая публиковала в мессенджере материалы с недостоверными сведениями о действиях ВС России против украинских мирных жителей. Ратникову объявили в розыск и заочно арестовали в России.

Суд назначил Ратниковой наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с запретом администрировать страницы в Сети на срок три года, — сообщил источник.

Ранее рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, суд лишил его права на два года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

До этого суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Помимо основного срока, журналистке на четыре года запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов.

иноагенты
суды
сроки
фейки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.