Журналистка «Дождя» получила срок за фейки

Суд заочно назначил 7,5 года колонии журналистке телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Валерии Ратниковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за распространение фейков об армии России, передает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемая публиковала в мессенджере материалы с недостоверными сведениями о действиях ВС России против украинских мирных жителей. Ратникову объявили в розыск и заочно арестовали в России.

Суд назначил Ратниковой наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с запретом администрировать страницы в Сети на срок три года, — сообщил источник.

Ранее рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к 320 часам обязательных работ за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, суд лишил его права на два года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

До этого суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Помимо основного срока, журналистке на четыре года запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов.