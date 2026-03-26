26 марта 2026 в 18:28

В Чечне вернулись к масштабному строительному проекту

Кадыров: в Грозном возобновят строительство 435-метрового «Ахмат-тауэр»

Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Строительство уникального 435-метрового многофункционального высотного комплекса «Ахмат-тауэр» возобновят в Чечне, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, строители завершили часть работ по забивке свай.

Мы возобновляем реализацию одного из самых амбициозных проектов ЧР — строительства в центре Грозного уникального многофункционального высотного комплекса «Ахмат-тауэр». <…> Высота будущего здания составит 435 метров и будет иметь 103 надземных и один подземный этаж, подземный паркинг на 1200 машино-мест, офисные помещения, гостиничные номера, 325 резиденций, четыре пентхауса, — написал Кадыров.

По его словам, этот проект можно назвать одним из самых уникальных в мире на сегодняшний день. Основные работы уже завершены, и теперь предстоит приступить к возведению самого здания, для чего требуется адаптация проектных решений. Все остальные работы выполнит российская строительная компания, которая сейчас занимается подготовкой, прорабатывая детали и нюансы предстоящего строительства.

Ранее Кадыров сообщил, что украинских пленных удивляет гуманное отношение бойцов ВС России. По его словам, сдавшиеся в плен военнослужащие армии противника получают даже лекарства.

