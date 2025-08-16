Бойцы батальона «Ахмат» пресекли попытку прорыва ВСУ на Сумском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, украинские подразделения рассчитывали прорваться между двумя опорными пунктами чеченского полка.

Бой сопровождался применением дронов типа «Баба-яга». Несмотря на интенсивность атаки, наши бойцы сумели удержать позиции и отбить натиск. В ходе боестолкновения ликвидировано пять человек противника, — написал Кадыров.

Он отметил, что после пресечения прорыва российская авиация ударила авиабомбами ФАБ по отступающим силам противника. Глава Чечни подчеркнул, что такие меры позволили лишить ВСУ «не только возможности, но и желания» пытаться снова атаковать.

Ранее сообщалось, что в Сумской области мобилизованных военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ отправляют на штурмы после минимальной подготовки, из-за чего их жизнь на фронте редко превышает 10 дней. По словам источников, такой подход практикуется не только в этом подразделении, но и в других украинских частях.