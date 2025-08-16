Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:32

Озвучен средний срок жизни бойцов ВСУ под Сумами

ТАСС: бойцы ВСУ под Сумами живут в среднем не более 10 дней

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В Сумской области мобилизованных военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ отправляют на штурмы после минимальной подготовки, из-за чего их жизнь на фронте редко превышает 10 дней, сообщили источники в российских силовых структурах в комментарии ТАСС. Они добавили, что такой подход используется и в других украинских частях.

По данным родственницы одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами (населенный пункт Нижняя Сыроватка) и через 10 дней отправлена на боевое задание — штурм, где исчезла в полном составе, — говорится в сообщении.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что командование ВСУ в Сумской области делает ставку на штурмовые подразделения и Силы специальных операций. По его информации, десантные части Украины на данном направлении уже потеряли боеспособность.

Кроме того, бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сообщили, что украинское командование начало крупную переброску войск с Сумского направления в Донецкую Народную Республику. По их словам, такое решение связано с продвижением российских подразделений на Красноармейском (Покровском) и Константиновском направлениях.

ВСУ
Сумская область
бойцы
солдаты
штурмы
