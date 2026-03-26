Онищенко раскрыл, когда новый препарат от мигрени поступит в продажу Академик Онищенко: созданный в РФ препарат от мигрени будет в продаже нескоро

Новому лекарству от мигрени, которое разработали ученые из Волгограда, еще предстоят серьезные исследования, прежде чем оно появится в аптеках, заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя информацию о появлении нового препарата. По его словам, сначала его проверят на безопасность, а потом начнут тестировать на людях. Это займет минимум пять лет, уточнил он.

Лекарственным препаратом можно считать разработанную лекарственную форму, которая прошла все испытания и на ее производство получено разрешение. Прежде чем испытать новый препарат на людях, а это, как правило, пять лет, нужно провести доклинические испытания на безопасность, — объяснил Онищенко.

Ранее физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что снять боль во время приступа мигрени поможет массаж шеи, плеч и висков. По ее словам, сделать его можно самостоятельно. Также она посоветовала избегать яркого света, резких запахов и громких звуков, чтобы улучшить состояние. Интенсивность боли также можно уменьшить с помощью холодного компресса на лоб или шею или 30-минутного сна, добавила врач.