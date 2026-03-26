Физиотерапевт дала советы, как справиться с приступами мигрени

26 марта 2026 в 17:00

Физиотерапевт Малиновская: справиться с мигренью поможет массаж шеи и плеч

Снять боль во время приступа мигрени поможет массаж шеи, плеч и висков, рассказала в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, сделать его можно самостоятельно. Также она посоветовала избегать яркого света, резких запахов и громких звуков, чтобы улучшить состояние.

При мигрени может помочь самомассаж шеи, плеч и височных областей головы — это снимает напряжение. Избегайте яркого света, громких звуков и резких запахов — они могут усиливать боль. Лучше уйти в темную тихую комнату, — порекомендовала Малиновская.

По ее словам, интенсивность боли также можно уменьшить с помощью холодного компресса на лоб или шею или 30-минутного сна. Малиновская отметила, что людям, страдающим мигренью, стоит вести «дневник головной боли», чтобы выявить личные факторы, которые провоцируют приступы.

Ранее невролог Марианна Джикия заявила, что пить спиртное при головной боли — это серьезная ошибка. Алкоголь обезвоживает организм и повышает давление, что может спровоцировать приступ мигрени, уточнила она. Также, по ее словам, не стоит самостоятельно бесконтрольно принимать обезболивающие препараты.

Степанида Королева
