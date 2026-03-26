НАТО назвала «самую значимую» угрозу для Евро-Атлантического региона

НАТО считает Россию основной и прямой угрозой для всего Евро-Атлантического региона, об этом говорится в докладе генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте, опубликованном в четверг, 26 марта. По его словам, Москва якобы угрожает миру и стабильности.

Россия остается самой значимой и прямой угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе, — говорится в документе.

В докладе также говорится, что в 2025 году входящие в НАТО европейские страны и Канада существенно нарастили военные бюджеты. Рост оборонных расходов этих стран составил 20% в реальном выражении.

Ранее Рютте заявил, что Грузии предстоит столкнуться с серьезными последствиями, если власти страны не вернутся на проевропейский путь. По его словам, страны Запада хотят сохранить хорошие отношения с Тбилиси.

Как считают аналитики, решение США поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед выборами обнажило раскол внутри НАТО. По их мнению, в Вашингтоне озвучили свою позицию на фоне конфликта между Будапештом, с одной стороны, и Киевом и Брюсселем — с другой.