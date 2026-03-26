Решение США поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед выборами обнажила раскол внутри НАТО, пишет L'AntiDiplomatico. Как обратило внимание издание, США озвучили свою позицию на фоне конфликта между Будапештом, с одной стороны, и Киевом и Брюсселем — с другой.

Венгерские выборы стали очередной линией раскола внутри Атлантического альянса. Почти все европейские страны, за редким исключением, категорически против Орбана, тогда как США, с одной стороны, поддерживают венгерского премьера, а с другой — в очередной раз намерены оставить Киев ни с чем, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что противоречия между Будапештом, Вашингтоном и Брюсселем вызывают серьезную обеспокоенность в Киеве. По мнению авторов, Украина на этом фоне пытается вовлечься в ближневосточный конфликт, чтобы отвлечь внимание от критики со стороны западных спонсоров. Однако такой шаг, считает издание, может стать для украинских властей «последним аккордом».

Ранее издание Politico сообщило, что Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая до сих пор не получила кредиты на вооружение по программе ЕС SAFE. Источники из числа дипломатов и чиновников считают, что это может быть «расплатой» за блокировку Будапештом выдачи Киеву кредита на €90 млрд.