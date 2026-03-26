Стало известно, как Еврокомиссия «отомстила» Венгрии за кредит для Киева

Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая до сих пор не получила кредиты на вооружение по программе ЕС SAFE, пишет Politico. Источники издания из числа дипломатов и чиновников считают, что это может быть «расплатой» за блокировку Будапештом выдачи Киеву кредита на €90 млрд.
По данным издания, продолжительное противостояние между Еврокомиссией и Венгрией перешло в новую фазу. Брюссель одобрил заявки всех стран ЕС, оставив Венгрию с «пустыми руками». Четких сроков рассмотрения заявки Будапешта нет — в ЕК заявили, что она продолжается.
Программа SAFE (Security Action for Europe) — это механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС на укрепление оборонной инфраструктуры и закупку вооружений. В феврале Politico уже сообщало, что Еврокомиссия может использовать эту программу как рычаг давления на Венгрию в вопросе выделения средств Киеву.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злится на Евросоюз из-за неспособности повлиять на вето Венгрии по кредиту Киеву на €90 млрд. По его мнению, Зеленскому следует помнить, что венгерский премьер-министр прежде всего защищает интересы Будапешта и не обязан учитывать желания Украины.