26 марта 2026 в 11:59

Стало известно, как Еврокомиссия «отомстила» Венгрии за кредит для Киева

Politico: Венгрия стала единственной страной ЕС, не получившей кредиты по SAFE

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая до сих пор не получила кредиты на вооружение по программе ЕС SAFE, пишет Politico. Источники издания из числа дипломатов и чиновников считают, что это может быть «расплатой» за блокировку Будапештом выдачи Киеву кредита на €90 млрд.

По данным издания, продолжительное противостояние между Еврокомиссией и Венгрией перешло в новую фазу. Брюссель одобрил заявки всех стран ЕС, оставив Венгрию с «пустыми руками». Четких сроков рассмотрения заявки Будапешта нет — в ЕК заявили, что она продолжается.

Программа SAFE (Security Action for Europe) — это механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС на укрепление оборонной инфраструктуры и закупку вооружений. В феврале Politico уже сообщало, что Еврокомиссия может использовать эту программу как рычаг давления на Венгрию в вопросе выделения средств Киеву.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злится на Евросоюз из-за неспособности повлиять на вето Венгрии по кредиту Киеву на €90 млрд. По его мнению, Зеленскому следует помнить, что венгерский премьер-министр прежде всего защищает интересы Будапешта и не обязан учитывать желания Украины.

Венгрия
Украина
Евросоюз
кредиты
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

