26 марта 2026 в 18:17

Киев уличили в попытке расширить конфликт с Россией

Полянский: Киев пытается вовлечь страны НАТО в прямой конфликт с Россией

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Киев продолжает сознательно добиваться того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией соседние государства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, Украина хочет добиться прямого участия в противостоянии членов НАТО.

Киевский режим продолжает сознательно добиваться того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией соседние государства, добиться прямого участия в нем членов НАТО, — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что 13 марта в Черном море был атакован греческий танкер Maran Homer, ожидавший загрузку нефти около Новороссийска. А 25 марта в 14 морских милях от пролива Босфор беспилотники ударили по турецкому танкеру Sea Horse, добавил Полянский.

Вместе с этим Полянский указывал, что Украина используется Евросоюзом и Великобританией как площадка для испытаний новых видов вооружений и способов ведения боевых действий. Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что страны ЕС таким образом прикрывают собственную милитаризацию.

Также Полянский подчеркивал, что европейские государства пытаются попасть за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса, чтобы фактически их сорвать. Он отметил, что в настоящее время переговорный процесс приостановлен.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США
Археолог Бутягин описал свою жизнь в польском СИЗО
Пьяный мужчина обжег провода в Вечном огне, чтобы сдать их на металлолом
ПВО сбила над Россией почти сотню беспилотников за пять часов
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

