Киев уличили в попытке расширить конфликт с Россией Полянский: Киев пытается вовлечь страны НАТО в прямой конфликт с Россией

Киев продолжает сознательно добиваться того, чтобы вовлечь в конфликт с Россией соседние государства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает РИА Новости, Украина хочет добиться прямого участия в противостоянии членов НАТО.

Он напомнил, что 13 марта в Черном море был атакован греческий танкер Maran Homer, ожидавший загрузку нефти около Новороссийска. А 25 марта в 14 морских милях от пролива Босфор беспилотники ударили по турецкому танкеру Sea Horse, добавил Полянский.

Вместе с этим Полянский указывал, что Украина используется Евросоюзом и Великобританией как площадка для испытаний новых видов вооружений и способов ведения боевых действий. Постпред РФ при ОБСЕ заявил, что страны ЕС таким образом прикрывают собственную милитаризацию.

Также Полянский подчеркивал, что европейские государства пытаются попасть за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса, чтобы фактически их сорвать. Он отметил, что в настоящее время переговорный процесс приостановлен.