Дипломат раскрыл, почему ЕС рвутся к участию в переговорах по Украине Полянский: страны ЕС хотят сорвать переговоры по урегулированию на Украине

Европейские страны стремятся прорваться к столу переговоров по урегулированию кризиса на Украине, чтобы сорвать их, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, которые передает ТАСС, сейчас диалог находится «на паузе».

(У европейских спонсоров Украины — NEWS.ru) есть только стремление любой ценой прорваться к столу переговоров, чтобы их сорвать, — заявил он.

Он добавил, что Киев, судя по всему, не заинтересован в мирном урегулировании. По его словам, в условиях, когда диалог зашел в тупик, неудивительно, что российские военные последовательно выполняют поставленные перед ними задачи.

Ранее Полянский заявил, что Запад позволяет Украине совершать любые преступления в конфликте с Россией. По его словам, страны, которые поставляют Киеву оружие, а после закрывают глаза на последствия, становятся соучастниками всех преступлений. Дипломат отметил, что в таких масштабах уничтожать мирных жителей Украина способна лишь благодаря прямой поддержке Запада. Он также добавил, что НАТО в этом смысле является «подельником» Киева.