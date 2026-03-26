Политолог ответил, кто на самом деле стоит за «бунтом» в Верховной раде

Политолог ответил, кто на самом деле стоит за «бунтом» в Верховной раде Политолог Павлив: США могут стоять за бойкотом в Верховной раде

Соединенные Штаты могут быть причастны к бойкоту в Верховной раде Украины, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его мнению, Вашингтон ищет рычаги давления на украинского президента Владимира Зеленского.

Совершенно не случайно происходит эта история [с бойкотом] в Верховной раде Украины. Сейчас существует два определяющих конфликта. Первый — по линии сторонников переформатирования кабинета министров и создания широкой коалиции. Но против этой ситуации выступают [Давид] Арахамия (председатель фракции «Слуга народа». — NEWS.ru) и [Кирилл] Буданов (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru). Вторая история — это желание посольства [США] и американской администрации надавить на Зеленского в связи с переговорным треком, — пояснил Павлив.

Он подчеркнул, что именно депутаты, поддерживающие связь с американским посольством, препятствуют принятию законопроектов, необходимых для МВФ. По словам политолога, таким образом Соединенные Штаты пытаются склонить Зеленского к уступкам.

Эти две ключевые истории: первая — это так называемая антизеленская коалиция, которая распалась на две части. Одна часть включает [Виктора] Пинчука (украинский олигарх. — NEWS.ru), [Томаша] Фиалу (чешский бизнесмен. — NEWS.ru) и грантоедов, а другая — [Петра] Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru), [Юлию] Тимошенко (лидер партии «Батькивщина». — NEWS.ru) и еще некоторых персонажей, которые хотели бы переформатирования. На самом деле эта тема действительно широко обсуждается, — заключил Павлив.

Ранее появилась информация, что заседание Верховной рады Украины стартовало в почти пустом зале, так как большинство депутатов предпочли не присутствовать. Политики объявили бойкот из-за угроз в их адрес.