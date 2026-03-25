Украинские депутаты устроили бойкот и не пришли на заседание Рады Заседание Рады на Украине началось в полупустом зале

Заседание Верховной рады Украины началось в практически пустом зале — большая часть парламентариев на него не пришла, следует из трансляции канала «Рада». Политики устроили бойкот на фоне угроз в их адрес.

Известно, что заседание началось в 11:00 по Москве. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что в правительственном квартале разместили военных и полицию на случай провокаций.

Ранее Гончаренко сообщил, что порядка 60 депутатов Верховной рады планируют пропустить заседание 25 марта. По его словам, парламентарии опасаются избиений и провокаций, которые готовятся против них в правительственном квартале. Депутат рассказал, что среди отказавшихся выходить на работу — члены фракции «Слуга народа», а также политики из ряда других партий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт. Он предупредил, что готов внести изменения в закон о мобилизации, если народные избранники не будут выполнять свои обязанности в парламенте. О каких именно повинностях идет речь, политик не уточнил.