Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:12

Украинские депутаты устроили бойкот и не пришли на заседание Рады

Заседание Рады на Украине началось в полупустом зале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Заседание Верховной рады Украины началось в практически пустом зале — большая часть парламентариев на него не пришла, следует из трансляции канала «Рада». Политики устроили бойкот на фоне угроз в их адрес.

Известно, что заседание началось в 11:00 по Москве. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что в правительственном квартале разместили военных и полицию на случай провокаций.

Ранее Гончаренко сообщил, что порядка 60 депутатов Верховной рады планируют пропустить заседание 25 марта. По его словам, парламентарии опасаются избиений и провокаций, которые готовятся против них в правительственном квартале. Депутат рассказал, что среди отказавшихся выходить на работу — члены фракции «Слуга народа», а также политики из ряда других партий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт. Он предупредил, что готов внести изменения в закон о мобилизации, если народные избранники не будут выполнять свои обязанности в парламенте. О каких именно повинностях идет речь, политик не уточнил.

Украина
Верховная рада
заседания
депутаты
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.