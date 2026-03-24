24 марта 2026 в 17:36

Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций

Гончаренко: около 60 депутатов Рады не придут на заседание из-за угроз избиений

Порядка 60 депутатов Верховной рады планируют пропустить заседание в среду, 25 марта, из-за угроз, поступающих в их адрес, заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, парламентарии опасаются избиений и провокаций, которые готовятся против них в правительственном квартале.

Гончаренко уточнил, что среди отказавшихся выходить на работу — члены фракции «Слуга народа», а также депутаты из ряда других партий. Всего, по его данным, уже около 60 представителей «Слуги народа» заявили о нежелании приходить в Раду. Депутат выразил опасение, что из-за такого количества «прогульщиков» следующее заседание может оказаться под угрозой срыва.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине наступил коллапс государственного управления, а не просто парламентский кризис. По его словам, парламент стал лишь публичным отражением процесса, который назревал давно.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт. Он предупредил, что готов внести изменения в закон о мобилизации, если народные избранники не будут выполнять свои обязанности в парламенте.

