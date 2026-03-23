«Это кризис»: в Раде пожаловались на коллапс госуправления на Украине Нардеп Железняк заявил о кризисе госуправления и недееспособности Киева

На Украине наступил коллапс государственного управления, а не просто парламентский кризис, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, парламент стал лишь публичным отражением процесса, который назревал давно.

Ранее глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев уже указывал на наличие политического кризиса, который тормозит принятие многих решений. СМИ со ссылкой на представителей правящей партии «Слуга народа» также сообщали, что Верховная рада IX созыва исчерпала свой ресурс, комитеты разваливаются, а депутаты отказываются от сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским.

Давайте честно — это не парламентский кризис. Это кризис государственного управления. Просто Рада здесь стала публичным зеркалом всего процесса, который давно назревал, — написал Железняк.

Железняк отметил, что кабмин в настоящее время абсолютно недееспособен, а первый квартал текущего года в парламенте оказался провален. Запланированное на вторник заседание Рады уже отменили из-за отсутствия необходимого количества голосов.

Нардеп добавил, что по программам, связанным с финансированием, включая Ukraine Facility, DPO Всемирного банка и МВФ, не выполнено 25 пунктов до конца первого квартала. В результате, по его словам, существует риск потери около €7 млрд.

По мнению Железняка, Зеленский до сих пор действует в парадигме 2019 года, когда большинство депутатов попали в Раду исключительно благодаря его рейтингу. Политик подчеркнул, что за семь лет парламентарии приобрели собственный политический опыт и больше не воспринимают себя как «зеленые кнопки», обязанные беспрекословно подчиняться.

Ранее Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт. Он предупредил, что готов внести изменения в закон о мобилизации, если народные избранники не будут выполнять свои обязанности в парламенте.