В Москве сняли все ограничения на движение транспорта

Все ограничения на движение транспорта в центре Москвы, которые вводились для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий, уже сняты, заявили в пресс-службе столичного дептранса. Временные перекрытия сохранялись на Пречистенской набережной, в Соймоновском проезде и на улице Волхонка, но теперь проезд там тоже свободен.

Все перекрытия сняты. Движение открыто, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столице вновь заработал мобильный интернет. По словам представителей Минцифры РФ, ограничения на работу интернета и СМС, связанные с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, окончательно сняты.

До этого стало известно, что свыше тысячи участников специальной военной операции приняли участие в параде Победы на Красной площади. В строю находились 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества. Расчетом командовали полковники Мирлан Джумагалиев и Зоригто Ангархаев.