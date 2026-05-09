В Москве вновь заработал мобильный интернет

Мобильный интернет вновь заработал в Москве, заявили в пресс-службе Минцифры России. По словам представителей ведомства, ограничения на работу интернета и СМС, связанные с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты.

Пока работает белый список сайтов, с 13:00 мск все ресурсы будут доступны в полном объеме,— отметили в министерстве.

На данный момент операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. В то же время при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры, резюмировали в Минцифры.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отключения связи хоть и создают неудобства, но необходимы для безопасности. По ее словам, главным приоритетом российских властей остается защита граждан, в том числе детей.

До этого экономист Мария Ермилова посоветовала на случай временного отключения мобильного интернета иметь наличными 5–10% накоплений. Она подчеркнула, что это позволит не остаться без денег на срочные покупки и постоянные расходы.