09 мая 2026 в 13:23

Путин начал переговоры с Фицо

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры проходят в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца.

На встрече присутствуют помощник российского лидера Юрий Ушаков, глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, глава МИД РФ Сергей Лавров. На переговорах стороны обсуждают перспективы сотрудничества России и Словакии, а также обмениваются мнениями по международным вопросам.

Ранее сообщалось, что Фицо прибыл в Кремль для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы. На лацкане пиджака словацкого премьера была закреплена георгиевская ленточка.

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он уверен, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти. В свою очередь политолог Юрий Светов отмечал, что в ЕС выбрали Фицо в роли переговорщика с Россией, так как он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
