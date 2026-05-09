09 мая 2026 в 13:43

В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины

Ушаков: в переговорах России, США и Украины взята пауза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переговоры между Россией, США и Украиной пока поставлены на паузу, заявил телеканалу RT помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что еще неизвестно, когда пройдет следующая встреча делегаций. По его словам, каждая сторона знает, что нужно сделать перед новым раундом переговоров.

Про переговоры пока никто не говорил, взята пауза, — сказал Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова принять делегацию США для обсуждения конфликта на Украине. При этом он отметил, что конкретики по данному вопросу пока нет. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что вопрос о продлении перемирия с Украиной после 11 мая пока не обсуждался.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о необходимости как можно более быстрого начала переговоров Запада с Россией. Он отметил, что на этом фоне европейские политические элиты создают дополнительные препятствия для диалога. Эксперт добавил, что США пытались использовать Украину как инструмент, а после неудачи, по его оценке, часть ответственности перекладывается на Европу.

