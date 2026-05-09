В Кремле ответили на вопрос о принятии делегации США для обсуждения Украины

В Кремле ответили на вопрос о принятии делегации США для обсуждения Украины Песков: Россия готова принять делегацию США для обсуждения конфликта на Украине

Россия готова принять делегацию США для обсуждения конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что конкретики по данному вопросу пока нет, передает ТАСС.

Россия готова это (принять делегацию. — NEWS.ru) сделать всегда, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение конфликта между странами.

Кроме того, глава Белого дома выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе с каждым днем. По его словам, переговорный процесс по этому вопросу продолжается.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил: Россия не считает Евросоюз возможным посредником в переговорах по урегулированию на Украине. Он добавил, что Брюссель взял на себя финансовое и военное обеспечение продолжения боевых действий, что лишает его права называться нейтральной стороной.