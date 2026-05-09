Песков заявил, что продление перемирия с Украиной пока не обсуждалось

Песков: продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продлении перемирия с Украиной после 11 мая пока не обсуждался. Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня, пишет РИА Новости.

Не видели (заявление). Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было, — сказал Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что телефонные переговоры представителей России и США позволили установить режим перемирия на период 9–11 мая. Дальнейшие контакты между Вашингтоном и Киевом также способствовали решению этого вопроса, отметил он.

Ранее Песков раскрыл, что идея продления перемирия между Россией и Украиной до 11 мая стала результатом инициативы президента США Дональда Трампа. По его словам, решение связано именно с предложением американской стороны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал «разрешение на проведение» парада в Москве. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал это «кривляньем и глумлением» над священным праздником Победы. Он отметил, что серьезные договоренности РФ и США перед Днем Победы можно только поприветствовать.