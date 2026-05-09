На параде Победы показали новейший ЗРК Новейший ЗРК С-500 «Прометей» продемонстрировали на параде Победы в Москве

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали во время парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Как отметил диктор, ЗРК отличается уникальными характеристиками.

Данное вооружение способно выполнять высотный перехват баллистических ракет. Также «Прометей» может сбивать аэродинамические цели.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что зенитная ракетная система С-500 «Прометей» может стать базой для формирования общенационального купола противовоздушной обороны. По его словам, этот комплекс способен обеспечить защиту воздушного пространства над всей территорией России.

Во время парада Победы над Красной площадью пролетели авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Праздничное авиашоу в небе над Москвой стало заключительной частью военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы. Военные самолеты окрасили небо над площадью в цвета российского триколора.

Также сообщалось, что кадры реальной боевой работы расчетов беспилотников «Герань» и «Иноходец» ВС РФ показали во время трансляции парада Победы на Первом канале. Эпизоды с применением современной беспилотной авиации вошли в праздничный эфир, посвященный торжественному шествию.