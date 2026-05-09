09 мая 2026 в 14:04

Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики

Путин: РФ будет делать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российская сторона будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо. По его словам, которые передает ТАСС, Москва готова сотрудничать с Братиславой и по другим направлениям.

Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. <...> Я могу сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поблагодарил Фицо за его приезд в Москву на празднование Дня Победы. Российский лидер вспомнил во время переговоров в Кремле, что в прошлом году у политика возникли сложности с поездкой, однако в этом году ему стало «чуть-чуть полегче».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что словацкий премьер пока не передавал российскому лидеру никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, у Путина и Фицо не было возможности переговорить на торжественном приеме для иностранных лидеров.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

