Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики Путин: РФ будет делать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике

Российская сторона будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьер-министром Робертом Фицо. По его словам, которые передает ТАСС, Москва готова сотрудничать с Братиславой и по другим направлениям.

Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. <...> Я могу сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поблагодарил Фицо за его приезд в Москву на празднование Дня Победы. Российский лидер вспомнил во время переговоров в Кремле, что в прошлом году у политика возникли сложности с поездкой, однако в этом году ему стало «чуть-чуть полегче».

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что словацкий премьер пока не передавал российскому лидеру никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, у Путина и Фицо не было возможности переговорить на торжественном приеме для иностранных лидеров.