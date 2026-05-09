Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине Песков: урегулирование в Иране такое же сложное, как на Украине

Урегулирование между США и Ираном столь же сложное, как и переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что процесс выхода на мирное соглашение между Москвой и Киевом требует времени и проработки множества аспектов.

Это очень долгий, полный очень сложными деталями путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам, — отметил представитель Кремля.

Ранее источники сообщили, что новые переговоры США и Ирана могут пройти на следующей неделе в Исламабаде. По их данным, обе страны работают над одностраничным меморандумом о взаимопонимании для определения параметров окончания конфликта.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил о готовности направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение конфликта между странами. Глава Белого дома подчеркнул, что хотел бы добиться прекращения боевых действий.