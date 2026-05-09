День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 13:30

Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине

Песков: урегулирование в Иране такое же сложное, как на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Урегулирование между США и Ираном столь же сложное, как и переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что процесс выхода на мирное соглашение между Москвой и Киевом требует времени и проработки множества аспектов.

Это очень долгий, полный очень сложными деталями путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам, — отметил представитель Кремля.

Ранее источники сообщили, что новые переговоры США и Ирана могут пройти на следующей неделе в Исламабаде. По их данным, обе страны работают над одностраничным меморандумом о взаимопонимании для определения параметров окончания конфликта.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил о готовности направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть завершение конфликта между странами. Глава Белого дома подчеркнул, что хотел бы добиться прекращения боевых действий.

Власть
Иран
Украина
США
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
100-летний ветеран и Герои России: кто сидел с Путиным на параде Победы
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.