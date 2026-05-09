Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на парад на Красной площади является лучшим свидетельством отношения казахстанских властей к празднику 9 Мая, заявил ТАСС генконсул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев. Он также рассказал, что делегация генконсульства, руководство Алма-Аты, ветераны и представители дипломатического корпуса возложили цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принимает участие в параде на Красной площади в Москве. Вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Вот это, как мне кажется, лучшее свидетельство отношения властей Республики Казахстан к этому святому для всех празднику, — отметил дипломат.

По словам главы дипмиссии, 9 Мая в генконсульстве РФ в Алма-Ате также прошел свой «Бессмертный полк»: были организованы стенды с фотографиями родственников сотрудников, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Тураев подчеркнул, что нет ни одного сотрудника генконсульства, у которого не было бы родственников или предков — участников той войны.

Ранее председатель правительства Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы. Примечательно, что на лацкане пиджака словацкого премьера была закреплена георгиевская ленточка.