День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 13:31

Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади

Генконсул Тураев: приезд Токаева в Москву указывает на отношение к 9 Мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на парад на Красной площади является лучшим свидетельством отношения казахстанских властей к празднику 9 Мая, заявил ТАСС генконсул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев. Он также рассказал, что делегация генконсульства, руководство Алма-Аты, ветераны и представители дипломатического корпуса возложили цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принимает участие в параде на Красной площади в Москве. Вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Вот это, как мне кажется, лучшее свидетельство отношения властей Республики Казахстан к этому святому для всех празднику, — отметил дипломат.

По словам главы дипмиссии, 9 Мая в генконсульстве РФ в Алма-Ате также прошел свой «Бессмертный полк»: были организованы стенды с фотографиями родственников сотрудников, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Тураев подчеркнул, что нет ни одного сотрудника генконсульства, у которого не было бы родственников или предков — участников той войны.

Ранее председатель правительства Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы. Примечательно, что на лацкане пиджака словацкого премьера была закреплена георгиевская ленточка.

Страны СНГ
Казахстан
День Победы
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.