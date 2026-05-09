Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе официального визита в Кремле заявил, что в Европе появляются очертания нового «железного занавеса». Глава словацкого правительства подчеркнул свою приверженность конструктивному диалогу и развитию дружественных связей между народами.

Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и Россия может сделать несколько шагов в ближайшее время, которые будут направлены на воссоздание нормальных отношений, — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил Фицо за его приезд в Москву на празднование Дня Победы. Российский лидер вспомнил во время переговоров в Кремле, что в прошлом году у политика возникли сложности с поездкой, однако ему стало «чуть-чуть полегче».

До этого госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец допустил, что Фицо выступит посредником и вручит Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это может произойти во время визита словацкого лидера в Москву на празднование Дня Победы.