День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 14:17

Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»

Фицо: в Европе снова возникает «железный занавес»

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе официального визита в Кремле заявил, что в Европе появляются очертания нового «железного занавеса». Глава словацкого правительства подчеркнул свою приверженность конструктивному диалогу и развитию дружественных связей между народами.

Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и Россия может сделать несколько шагов в ближайшее время, которые будут направлены на воссоздание нормальных отношений, — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил Фицо за его приезд в Москву на празднование Дня Победы. Российский лидер вспомнил во время переговоров в Кремле, что в прошлом году у политика возникли сложности с поездкой, однако ему стало «чуть-чуть полегче».

До этого госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец допустил, что Фицо выступит посредником и вручит Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это может произойти во время визита словацкого лидера в Москву на празднование Дня Победы.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

