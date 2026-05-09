Небо цвета триколора: самые яркие кадры с авиационной части парада Победы
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Авиационная часть парада Победы в Москве 9 мая 2026 года стала одним из самых ярких моментов праздничных торжеств на Красной площади. В небе над столицей выступили легендарные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
Клин из истребителей Су-30 и МиГ-29 выполнил над городом сложные демонстрационные маневры под аккомпанемент сводного военного оркестра. Летчики показали знаменитую фигуру высшего пилотажа «кубинский бриллиант».
При ее выполнении девять истребителей двигались на большой скорости и малой высоте в предельно плотном боевом порядке. Подобные фигуры не имеют аналогов в мире. Впервые «кубинский бриллиант» был продемонстрирован публике в 2021 году во время подготовки к авиашоу, посвященному 30-летию обеих пилотажных групп.
Кульминацией воздушной части парада стал пролет штурмовиков Су-25, которые распылили дым так, что небо над центром Москвы окрасилось в цвета российского триколора. Строй возглавлял пилот подполковник Владимир Макаров.
