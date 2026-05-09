09 мая 2026 в 13:24

Небо цвета триколора: самые яркие кадры с авиационной части парада Победы

Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Авиационная часть парада Победы в Москве 9 мая 2026 года стала одним из самых ярких моментов праздничных торжеств на Красной площади. В небе над столицей выступили легендарные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Клин из истребителей Су-30 и МиГ-29 выполнил над городом сложные демонстрационные маневры под аккомпанемент сводного военного оркестра. Летчики показали знаменитую фигуру высшего пилотажа «кубинский бриллиант».

При ее выполнении девять истребителей двигались на большой скорости и малой высоте в предельно плотном боевом порядке. Подобные фигуры не имеют аналогов в мире. Впервые «кубинский бриллиант» был продемонстрирован публике в 2021 году во время подготовки к авиашоу, посвященному 30-летию обеих пилотажных групп.

Кульминацией воздушной части парада стал пролет штурмовиков Су-25, которые распылили дым так, что небо над центром Москвы окрасилось в цвета российского триколора. Строй возглавлял пилот подполковник Владимир Макаров.

Самые яркие кадры с авиавыступления — в галерее NEWS.ru.

Авиационная часть парада в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В небе — штурмовики Су-25 и МиГ-29
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В небе — штурмовики Су-25
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Строй «кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
9 Мая
военные парады
День Победы
праздники
авиашоу
