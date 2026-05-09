Единство страны в «Бессмертном полку»: самые трогательные фото из регионов

В российских регионах 9 мая проходит акция «Бессмертный полк»: жители выходят на улицы с портретами родных — участников Великой Отечественной войны. Шествия по традиции, несмотря на усиленные меры безопасности, собирают тысячи человек и становятся одной из главных частей праздничных мероприятий.

Во Владивостоке более семи тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк»: жители прошли по центру города с портретами фронтовиков и тружеников тыла. К колонне присоединился губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который нес фотографию своего дяди Степана Кожемяко.

«Бессмертный полк» на Камчатке собрал около 25 тыс. человек, из них 17 тыс. — в Петропавловске-Камчатском. Колонну в краевой столице возглавило развернутое Знамя Победы.

В Томске «Бессмертный полк» прошел в очном формате: более 20 тыс. горожан вышли на центральную улицу с портретами ветеранов. В мероприятии участвовали студенты, общественники, учителя и медики.

В Красноярске в акции приняли участие около 25,6 тыс. человек: колонна прошла более 2,6 км по проспекту Красноярский рабочий и прилегающим улицам. К шествию присоединились губернатор Михаил Котюков и его дочь. В Екатеринбурге, несмотря на усиленные меры безопасности, на акцию вышли более 10 тыс. человек с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге на шествие «Бессмертный полк» собрались сотни горожан. Они прошли по Невскому проспекту. В акции участвуют губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Над проспектом звучат песни военных лет.

Россияне почтили память родных также в Прокопьевске и даже в небольших населенных пунктах, например, в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.

