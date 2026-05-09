Единство страны в «Бессмертном полку»: самые трогательные фото из регионов
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Прокопьевске
Фото: Виль Равилов/РИА Новости
В российских регионах 9 мая проходит акция «Бессмертный полк»: жители выходят на улицы с портретами родных — участников Великой Отечественной войны. Шествия по традиции, несмотря на усиленные меры безопасности, собирают тысячи человек и становятся одной из главных частей праздничных мероприятий.
Во Владивостоке более семи тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк»: жители прошли по центру города с портретами фронтовиков и тружеников тыла. К колонне присоединился губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который нес фотографию своего дяди Степана Кожемяко.
«Бессмертный полк» на Камчатке собрал около 25 тыс. человек, из них 17 тыс. — в Петропавловске-Камчатском. Колонну в краевой столице возглавило развернутое Знамя Победы.
В Томске «Бессмертный полк» прошел в очном формате: более 20 тыс. горожан вышли на центральную улицу с портретами ветеранов. В мероприятии участвовали студенты, общественники, учителя и медики.
В Красноярске в акции приняли участие около 25,6 тыс. человек: колонна прошла более 2,6 км по проспекту Красноярский рабочий и прилегающим улицам. К шествию присоединились губернатор Михаил Котюков и его дочь. В Екатеринбурге, несмотря на усиленные меры безопасности, на акцию вышли более 10 тыс. человек с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.
В Санкт-Петербурге на шествие «Бессмертный полк» собрались сотни горожан. Они прошли по Невскому проспекту. В акции участвуют губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Над проспектом звучат песни военных лет.
Россияне почтили память родных также в Прокопьевске и даже в небольших населенных пунктах, например, в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.
Самые трогательные фото «Бессмертного полка» в регионах — в галерее NEWS.ru.
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Участники СВО на акции, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Прокопьевске
Фото: Виль Равилов/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Акция «Бессмертный полк», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Магадане
Фото: РИА Новости
На территории мемориального комплекса «Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике, где прошла акция «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция прошла на территории мемориального комплекса «Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике.
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Фото: Никита Гольцов/РИА Новости
Участница акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Фото: Никита Гольцов/РИА Новости
Пожилая женщина возле своего дома в ожидании шествия «Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Шествие «Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Люди едут в метро перед началом акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге
Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
