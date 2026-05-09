День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 13:22

Единство страны в «Бессмертном полку»: самые трогательные фото из регионов

Акция «Бессмертный полк» прошла в российских регионах

Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Прокопьевске Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Прокопьевске Фото: Виль Равилов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В российских регионах 9 мая проходит акция «Бессмертный полк»: жители выходят на улицы с портретами родных — участников Великой Отечественной войны. Шествия по традиции, несмотря на усиленные меры безопасности, собирают тысячи человек и становятся одной из главных частей праздничных мероприятий.

Во Владивостоке более семи тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк»: жители прошли по центру города с портретами фронтовиков и тружеников тыла. К колонне присоединился губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который нес фотографию своего дяди Степана Кожемяко.

«Бессмертный полк» на Камчатке собрал около 25 тыс. человек, из них 17 тыс. — в Петропавловске-Камчатском. Колонну в краевой столице возглавило развернутое Знамя Победы.

В Томске «Бессмертный полк» прошел в очном формате: более 20 тыс. горожан вышли на центральную улицу с портретами ветеранов. В мероприятии участвовали студенты, общественники, учителя и медики.

В Красноярске в акции приняли участие около 25,6 тыс. человек: колонна прошла более 2,6 км по проспекту Красноярский рабочий и прилегающим улицам. К шествию присоединились губернатор Михаил Котюков и его дочь. В Екатеринбурге, несмотря на усиленные меры безопасности, на акцию вышли более 10 тыс. человек с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге на шествие «Бессмертный полк» собрались сотни горожан. Они прошли по Невскому проспекту. В акции участвуют губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Над проспектом звучат песни военных лет.

Россияне почтили память родных также в Прокопьевске и даже в небольших населенных пунктах, например, в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края.

Самые трогательные фото «Бессмертного полка» в регионах — в галерее NEWS.ru.

Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Участники СВО на акции, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке
Участники СВО на акции, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Прокопьевске
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Прокопьевске
Фото: Виль Равилов/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Акция ‭«Бессмертный полк», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Магадане
Акция ‭«Бессмертный полк», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Магадане
Фото: РИА Новости
Акция ‭«Бессмертный полк», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Магадане
Акция ‭«Бессмертный полк», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Магадане
Фото: РИА Новости
На территории мемориального комплекса ‭«Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике, где прошла акция ‭«Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
На территории мемориального комплекса ‭«Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике, где прошла акция ‭«Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция прошла на территории мемориального комплекса ‭«Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике.
Участники акции ‭«Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция прошла на территории мемориального комплекса ‭«Партизанская стоянка» в Луганской Народной Республике.
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Фото: Никита Гольцов/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Фото: Никита Гольцов/РИА Новости
Участница акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Участница акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Томске
Фото: Никита Гольцов/РИА Новости
Пожилая женщина возле своего дома в ожидании шествия ‭«Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Пожилая женщина возле своего дома в ожидании шествия ‭«Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Шествие ‭«Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Шествие ‭«Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Шествие ‭«Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Шествие ‭«Бессмертного полка» в День Победы в Великой Отечественной войне в селе Большие сыры в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Люди едут в метро перед началом акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Люди едут в метро перед началом акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге
Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Участники акции ‭«Бессмертный полк», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Бессмертный полк
Регионы
День Победы
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.