09 мая 2026 в 09:49

«Бессмертный полк» прошел еще в одной стране Азии

Акцию «Бессмертный полк» организовали в Нью-Дели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Акцию «Бессмертный полк» организовали в Нью-Дели, сообщило посольство России в Индии в своем Telegram-канале. В шествии участвовали советник-посланник дипмиссии РФ Роман Бабушкин, а также представители российских организаций в Индии, россияне и граждане азиатской республики.

По случаю Дня Победы в Нью-Дели прошла традиционная ежегодная акция «Бессмертный полк», — говорится в сообщении.

Участники акции прошли по улицам Нью-Дели с портретами родственников, они также развернули 81-метровую георгиевскую ленту. В ходе мероприятия прошло возложение цветов к мемориальной доске, посвященной индийским военнослужащим.

Ранее более 800 россиян и жителей КНР участвовали в акции «Бессмертный полк» в Пекине. Шествие возглавил посол РФ в Китае Игорь Моргулов, оно проходило с 10:00 до 11:00 по местному времени (5:00–6:00 мск).

До этого директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что граждане России за границей достойно отметят День Победы, несмотря на препятствия со стороны властей недружественных стран.

