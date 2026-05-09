День Победы — 2026
09 мая 2026 в 09:32

Более 800 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине

Более 800 россиян и жителей КНР участвовали в акции «Бессмертный полк» в Пекине. Шествие возглавил посол РФ в Китае Игорь Моргулов, передает ТАСС.

Акция стартовала на площади перед зданием дипмиссии. Поддержку в организации мероприятия оказала китайская волонтерская группа «Москва — Пекин». Шествие проходило с 10:00 до 11:00 по местному времени (5:00–6:00 мск).

Ранее более 100 граждан России и стран СНГ, проживающих и работающих в Швейцарии, Германии, Франции и других европейских странах, приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой ООН на площади Наций в Женеве. Мероприятие посвящено 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, акцию «Бессмертный полк» провели в Париже. Участники шествия несли с собой Знамя Победы и флаги СССР. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции. Люди собрались у исторического цирка рядом с площадью Республики. Они направились в сторону кладбища Пер-Лашез, чтобы возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

