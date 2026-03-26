26 марта 2026 в 18:17

«Раковая опухоль»: Полянский раскрыл, что за «урожай» пророс с Украины в ЕС

Полянский: телефонное мошенничество проросло с Украины в ЕС, как раковая опухоль

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Телефонное мошенничество «проросло» с Украины в Европейский союз, где постоянно появляются новые схемы обмана граждан, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Дипломат сравнил эту проблему с раковой опухолью, передает РИА Новости.

Словно раковая опухоль, телефонное мошенничество «проросло» с Украины на территорию ЕС, появляются все новые схемы обмана доверчивых европейцев. Звонки жертвам поступают с территории Украины, — отметил он.

Полянский подчеркнул, что звонки поступают именно с территории Украины. Мошенники из кол-центров обычно представляются сотрудниками банков или инвестиционных платформ, а завершающий этап психологического воздействия на жертву контролируется группой, базирующейся в одной из стран ЕС.

Как указал дипломат, европейцам сложно бороться с этой преступной сетью, поскольку она «покрывается на самом верху украинской власти», которую в ЕС считают неприкасаемой. В результате, по его словам, суммы похищенных средств исчисляются миллионами.

Ранее Полянский заявил, что Евросоюз и Великобритания используют Украину в качестве полигона для испытаний новых вооружений и методов ведения конфликта. По его словам, европейские страны пытаются прикрыть собственную милитаризацию «страшилками» о мнимой угрозе со стороны Москвы.

