25 марта 2026 в 16:44

Захарова пригрозила Австрии ответом после ситуации с журналистом ТАСС

Фото: МИД РФ
Россия примет ответные меры, если Австрия не пересмотрит решение об отзыве аккредитации у корреспондента ТАСС в Вене, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат сообщила, что австрийские власти инициировали процедуру отзыва аккредитации у руководителя бюро Максима Черевика с последующим «выдавливанием» его из страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Если курс на выдавливание российского журналиста не будет пересмотрен, ответные меры с российской стороны неизбежно последуют, — сказала Захарова.

Захарова пояснила, что в адрес журналиста поступило уведомление из ведомства федерального канцлера Австрии об аннулировании аккредитации с требованием вернуть пресс-карту. По ее словам, основанием для решения стали результаты «рутинной проверки безопасности», проведенной в связи с подачей заявки на участие в мероприятиях для СМИ в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоялось в Вене 4-5 декабря 2025 года.

Ранее Захарова осудила Евросоюз за двойные стандарты после введения санкций против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. Дипломат напомнила, что при этом Брюссель предпочитает не замечать убийства Киевом представителей СМИ из России и американо-израильские удары по иранской инфраструктуре телевещания.

Мария Захарова
журналисты
ТАСС
Австрия
