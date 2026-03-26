На Западе оценили прогноз Путина по Ближнему Востоку Боуз: Путин показал, что конфликт на Ближнем Востоке затронет все страны

Президент России Владимир Путин на съезде РСПП четко обозначил, что конфликт на Ближнем Востоке затронет все страны, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. Он подчеркнул, что люди должны осознавать: это не просто конфликт, а настоящий системный шок, последствия которого почувствуют все.

Владимир Путин прокомментировал войну с Ираном: «Даже те, кто вовлечен в этот конфликт, не могут предсказать, что произойдет. Есть некоторые оценки, которые позволяют сравнить эту ситуацию с пандемией коронавируса», — написал Боуз.

Ранее Путин заявил, что последствия ближневосточного конфликта пока сложно оценить. По словам главы государства, отдельные эксперты уже проводят параллели между нынешней ситуацией и пандемией коронавируса. Противостояние США и Израиля с Ираном оказывает все более ощутимое влияние на текущую обстановку и наносит серьезный урон международным логистическим, производственным и кооперационным связям, добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо прекратить военные действия на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было сделано на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.