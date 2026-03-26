Дмитрий Григоренко во время выступления на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Национальный центр «Россия»

В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию Григоренко: в России разработают законы-спутники в сфере ИИ

В России следующим этапом после принятия базового закона об искусственном интеллекте станет разработка законов-спутников, заявил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, также необходимо создавать отраслевые нормативные акты, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее Минцифры представило проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ предполагает, что все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны осуществляться исключительно на территории России и только российскими гражданами или юрлицами.

Кроме того, гендиректор авторско-правового общества Василий Терлецкий объяснил, что авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ. Он отметил, что для этого человек должен сделать творческий вклад. Оценить сходство с тем или иным произведением можно с помощью экспертизы.