Искусственный интеллект встал на защиту подмосковных лесов от пожаров

В Подмосковье нейросети помогают в борьбе с лесными пожарами, рассказал 360.ru заместитель начальника управления комитета лесного хозяйства региона Сергей Симаев. По его словам, сейчас в области установлено 147 камер с автоматическим распознаванием дыма.

Диспетчер не сидит и не ищет дым глазами. Камера сама фиксирует дымовую точку, подает сигнал, и оператор уже отрабатывает информацию, — рассказал Симаев.

После распознавания сигнал поступает в диспетчерский центр для принятия решения о выезде пожарных. Видеомониторинг позволяет обнаруживать до 50% возгораний.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект позволяет фиксировать нарушения на контейнерных площадках. Также нейросети следят за состоянием мусорных баков в режиме реального времени, делая отрасль по обращению с ТКО более прозрачной.