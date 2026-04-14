Искусственный интеллект встал на защиту подмосковных лесов от пожаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Подмосковье нейросети помогают в борьбе с лесными пожарами, рассказал 360.ru заместитель начальника управления комитета лесного хозяйства региона Сергей Симаев. По его словам, сейчас в области установлено 147 камер с автоматическим распознаванием дыма.

Диспетчер не сидит и не ищет дым глазами. Камера сама фиксирует дымовую точку, подает сигнал, и оператор уже отрабатывает информацию, — рассказал Симаев.

После распознавания сигнал поступает в диспетчерский центр для принятия решения о выезде пожарных. Видеомониторинг позволяет обнаруживать до 50% возгораний.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект позволяет фиксировать нарушения на контейнерных площадках. Также нейросети следят за состоянием мусорных баков в режиме реального времени, делая отрасль по обращению с ТКО более прозрачной.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

