Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 апреля: инфографика

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 207 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — уточнили в оборонном ведомстве.