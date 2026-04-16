Приморец лишил убитую горем мать компенсации за смерть сына на СВО

В Приморье арестовали мужчину за хищение 5,4 млн рублей у матери бойца СВО, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, фигуранта отправили на два месяца в СИЗО, пока будет идти следствие, передает РИА Новости.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 июня 2026 года гражданину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

