Стало известно, кто сидел на параде Победы рядом с Путиным

С президентом РФ Владимиром Путиным находились ветеран ВОВ Свет Турунов и Герой России, боец СВО Леонид Рыжов на трибуне во время парада Победы на Красной площади. Глава государства вместе с ними наблюдал за торжественным маршем.

Турунов был адмиралом и артиллеристом. С 1976 по 1990 год он занимал должность помощника министра обороны СССР и был удостоен Ленинской премии.

Рыжов является гвардии полковником. Его подразделение участвовало в форсировании Северского Донца и боях за освобождение территории ЛНР. В 2022 году закрытым указом президента ему было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что участники военной спецоперации достойны своих предков, сокрушивших нацизм в Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул, что россияне восхищаются героизмом и стойкостью бойцов СВО.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в свою очередь подчеркнул, что наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня с честью выполняют обязанности в ходе СВО. Он подчеркнул, что современные солдаты надежно отстаивают интересы страны.