День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 12:18

Стало известно, кто сидел на параде Победы рядом с Путиным

Рядом с Путиным на параде Победы сидел Герой СВО Рыжов

Парад Победы на Красной площади. В первом ряду слева направо: сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, президент РФ Владимир Путин, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Парад Победы на Красной площади. В первом ряду слева направо: сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, президент РФ Владимир Путин, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

С президентом РФ Владимиром Путиным находились ветеран ВОВ Свет Турунов и Герой России, боец СВО Леонид Рыжов на трибуне во время парада Победы на Красной площади. Глава государства вместе с ними наблюдал за торжественным маршем.

Турунов был адмиралом и артиллеристом. С 1976 по 1990 год он занимал должность помощника министра обороны СССР и был удостоен Ленинской премии.

Рыжов является гвардии полковником. Его подразделение участвовало в форсировании Северского Донца и боях за освобождение территории ЛНР. В 2022 году закрытым указом президента ему было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что участники военной спецоперации достойны своих предков, сокрушивших нацизм в Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул, что россияне восхищаются героизмом и стойкостью бойцов СВО.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в свою очередь подчеркнул, что наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне сегодня с честью выполняют обязанности в ходе СВО. Он подчеркнул, что современные солдаты надежно отстаивают интересы страны.

Власть
Владимир Путин
участники СВО
ветераны
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это страшно»: участница парада Победы поделилась воспоминаниями деда
Киевляне возложили цветы к Вечному огню в День Победы
100-летний ветеран и Герои России: кто сидел с Путиным на параде Победы
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.