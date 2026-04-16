Миллиардеру Сулейманову вынесли новое тяжкое обвинение

Российскому миллиардеру Ибрагиму Сулейманову вменили еще одну особо тяжкую статью в рамках расследования уголовного дела об организации заказных убийств — создание организованного преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Остальным фигурантам этого дела, по его словам, следствие также вменило участие в ОПС.

Кроме организации двух убийств и одного покушения на убийство, Сулейманову вменили в вину совершение еще одного особо тяжкого преступления — организацию преступного сообщества, — говорится в сообщении.

Сулейманова задержали в загородном доме в поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО. Миллиардеру предъявлено обвинение в организации двух убийств прошлых лет и организации покушения на убийство в 2021 году.

Ранее сообщалось, что как минимум трое пособников Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, задержаны в Дагестане. Они оказались причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает самого миллиардера.