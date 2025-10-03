Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:54

Раскрыты новые детали о задержанном миллиардере Сулейманове

Mash: задержанному миллиардеру Сулейманову дважды вызывали скорую

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, подозреваемому в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, дважды вызывали скорую в отделение полиции, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, задержанный жаловался на боли в спине и шее.

Как сказано в публикации, врачи сделали миллиардеру обезболивающие уколы. Отмечается, что сейчас Сулейманова допрашивают.

О задержании Сулейманова стало известно в пятницу, 3 октября. В операции принимали участие силовики из МВД и ФСБ. Миллиардера подозревают в организации убийства, совершенного еще в 2004 году. На Старой Басманной улице в Таля выстрелили несколько раз. Он скончался в реанимации от полученных ранений.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов владельца бренда «Кириешки» Дениса Штенгелова и его семьи в 500 млрд рублей. Кроме того, семейный холдинг «КДВ» признали экстремистским объединением из-за финансирования украинских формирований.

