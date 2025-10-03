В Москве задержали миллиардера по делу об убийстве

В Москве задержали миллиардера по делу об убийстве Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали в Москве по делу об убийстве

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По предварительной информации, его подозревают в убийстве, совершенном в 2004 году.

В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), — поделился собеседник.

Задержание проводили сотрудники МВД и ФСБ. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. В 2024 году Ибрагим и его брат Расул являлись бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел».

Ранее Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов владельца бренда «Кириешки» Дениса Штенгелова и его семьи на сумму 500 млрд рублей. Кроме того, семейный холдинг «КДВ» признали экстремистским объединением из-за финансирования украинских формирований.

До этого Арбитражный суд Москвы взыскал со стилиста Николая Овечкина 2,4 млн рублей в пользу рекламного агентства. Дело рассматривали без участия индивидуального предпринимателя. После решения долг передали судебным приставам для принудительного взыскания.