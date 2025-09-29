Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 17:39

Приставы разыскивают известного стилиста из-за долга в 2,5 млн рублей

Суд обязал стилиста Николая Овечкина выплатить долг в размере 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судебные приставы начали розыск стилиста Николая Овечкина из-за долга в 2,5 млн рублей, сообщает портал Super. В Арбитражном суде Москвы было рассмотрено дело по иску рекламного агентства ООО «Зебра Хиро» к индивидуальному предпринимателю с идентичными ФИО и датой рождения, что и у известного стилиста.

По данным источника, ответчик не явился на заседание и не представил отзыв на иск. Суд решил рассмотреть дело без его участия и удовлетворил требования истца в полном объеме.

Овечкин должен выплатить основной долг в размере 2 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами — 312 тыс. рублей, а также 96 тыс. рублей госпошлины. После вступления решения в силу материалы передали в Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Ранее Овечкин рассказал, что решает конфликт с певицей Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) в правовом поле после ее обвинений в мошенничестве на 3 млн рублей. Он отказался от подробных комментариев, сославшись на рекомендации юристов.

суды
стилисты
долги
взыскания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.