Приставы разыскивают известного стилиста из-за долга в 2,5 млн рублей

Судебные приставы начали розыск стилиста Николая Овечкина из-за долга в 2,5 млн рублей, сообщает портал Super. В Арбитражном суде Москвы было рассмотрено дело по иску рекламного агентства ООО «Зебра Хиро» к индивидуальному предпринимателю с идентичными ФИО и датой рождения, что и у известного стилиста.

По данным источника, ответчик не явился на заседание и не представил отзыв на иск. Суд решил рассмотреть дело без его участия и удовлетворил требования истца в полном объеме.

Овечкин должен выплатить основной долг в размере 2 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами — 312 тыс. рублей, а также 96 тыс. рублей госпошлины. После вступления решения в силу материалы передали в Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Ранее Овечкин рассказал, что решает конфликт с певицей Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) в правовом поле после ее обвинений в мошенничестве на 3 млн рублей. Он отказался от подробных комментариев, сославшись на рекомендации юристов.