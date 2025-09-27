Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:31

Стилист Овечкин вышел на связь после обвинений Instasamka

Стилист Овечкин заявил, что решает вопрос с Instasamka в правовом поле

Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Стилист Николай Овечкин заявил Super.ru, что решает вопросы с певицей Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) в правовом поле. Ранее исполнительница обвинила его в мошенничестве на 3 млн рублей.

Я поговорил с командой юристов. Мы вынуждены не комментировать. Вопрос решается в правовом поле, — сказал Овечкин.

Ранее Instasamka заявила, что стилист получил от исполнительницы и ее команды деньги за работу на съемках клипа BOSS. Средства были предназначены для рабочих расходов, однако стилист, по словам исполнительницы, потратил их на личные нужды.

Между тем юрист Илья Русяев считает, что Овечкину может грозить до 10 лет лишения свободы, если обвинения подтвердятся. Эксперт подчеркнул, что для этого необходимо подтвердить наличие умысла на хищение.

До этого сообщалось, что около сотни фанатов не смогли попасть на концерт группы «Руки Вверх!», прошедший на «Тула-Арене», так как их билеты оказались подделкой. Люди полтора часа простояли на улице, но в концертный зал так и не попали. Поддельные билеты продавались со «скидкой» 50% за 2,5 тыс. рублей.

стилисты
мошенники
Instasamka
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.