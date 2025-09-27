Стилист Овечкин вышел на связь после обвинений Instasamka Стилист Овечкин заявил, что решает вопрос с Instasamka в правовом поле

Стилист Николай Овечкин заявил Super.ru, что решает вопросы с певицей Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) в правовом поле. Ранее исполнительница обвинила его в мошенничестве на 3 млн рублей.

Я поговорил с командой юристов. Мы вынуждены не комментировать. Вопрос решается в правовом поле, — сказал Овечкин.

Ранее Instasamka заявила, что стилист получил от исполнительницы и ее команды деньги за работу на съемках клипа BOSS. Средства были предназначены для рабочих расходов, однако стилист, по словам исполнительницы, потратил их на личные нужды.

Между тем юрист Илья Русяев считает, что Овечкину может грозить до 10 лет лишения свободы, если обвинения подтвердятся. Эксперт подчеркнул, что для этого необходимо подтвердить наличие умысла на хищение.

До этого сообщалось, что около сотни фанатов не смогли попасть на концерт группы «Руки Вверх!», прошедший на «Тула-Арене», так как их билеты оказались подделкой. Люди полтора часа простояли на улице, но в концертный зал так и не попали. Поддельные билеты продавались со «скидкой» 50% за 2,5 тыс. рублей.