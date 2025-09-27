Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 14:27

Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka

Юрист Русяев: стилисту Овечкину может грозить до 10 лет лишения свободы

Певица Instasamka Певица Instasamka Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стилисту Николаю Овечкину может грозить до 10 лет, если обвинения певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина) в краже 3 млн рублей подтвердятся, заявил юрист Илья Русяев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что для этого необходимо подтвердить наличие умысла на хищение.

Первая линия возможной квалификации связана со статьей 159 УК РФ. Для признания мошенничества необходимо установить наличие умысла на хищение именно в момент получения денежных средств. Если следствие подтвердит, что Овечкин изначально намеревался завладеть суммой, не собираясь исполнять обязательства, речь может идти об особо крупном размере, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Вторая линия — статья 160 УК РФ (присвоение или растрата). Здесь критично доказать факт вверения: если деньги были переданы на строго определенные цели, а лицо распорядилось ими вопреки назначению, действия подпадают под эту статью. Санкции аналогичны, — пояснил Русяев.

Юрист обратил внимание, что третий вариант — статья 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба без признаков хищения). По его словам, это возможно, если доказательств прямого хищения не будет, но следствие докажет злоупотребление доверием заказчицы и нарушение обязательств. В таком случае Овечкину может грозить до двух лет лишения свободы. Русяев отметил, что практическое развитие дела зависит от содержания договорных отношений, характера платежей, переписки и показаний свидетелей.

Вопрос о возможном примирении сторон имеет процессуальные ограничения. Примирение допустимо лишь при преступлениях небольшой и средней тяжести. Поэтому, если квалификация будет по тяжким составам — например, мошенничество или растрата в особо крупном размере, — урегулировать конфликт путем соглашения уже не получится, — заключил эксперт.

Ранее Instasamka обвинила Овечкина в краже 3 млн рублей. По предварительной информации, мужчина получил от исполнительницы и ее команды деньги на клип BOSS.

